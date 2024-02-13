BBP'den aday olan kişi dün de İYİ Parti'nin adayı olarak açıklandı

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için partilerin adayları netleşmeye devam ederken, Büyük Birlik Partisi (BBP) ile İYİ Parti arasında bir aday kargaşası yaşandı.

19 Ocak’ta BBP’nin Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan ettiği Alaaddin İshak Gümüş, dün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından aday olarak açıklandı.

Gümüş, sahnede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile poz verenlerin arasında yer aldı.

Ancak, Gümüş, daha önceden BBP'den aday olduğu partinin resmi hesabından duyurulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem