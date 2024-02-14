Ergenekon kumpasında "terör örgütü üyeliği" ile suçlanmıştı: Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi

FETÖ'nün Ergenekon kumpası zamanı, "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti.

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Ergenekon kumpasında "terör örgütü üyeliği" ile suçlanmıştı: Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi

Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.

Kaynak: AA

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Saldıray Berk Ergenekon FETÖ
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