Aczmendilerin lideri Gündüz'den Bahçeli'ye övgüler: O olmasa AK Parti bir şey yapamaz

28 Şubat'a giden süreçte adından çok bahsedilen, korkutucu zikir görüntüleriyle hatırlanan Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, diğer tarikat liderleri gibi sosyal medya üzerinden mesajlarını veriyor.

Ellerinde sopalarla gezen ve zikir görüntüleriyle gündeme gelen Aczmendilerin lideri Müslüm Gündüz, 1997 yılında Fadime Şahin’le bir evde uygunsuz bir şekilde basılmıştı.

“BAHÇELİ OLMASA NE AK PARTİ BİR ŞEY YAPABİLİR NE ÖBÜRÜ…”

Güncel siyasete dair değerlendirmelerini paylaşan Aczmendilerin lideri Gündüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye övgüler düzdü. Gündüz, şunları söyledi:

“Devlet Bahçeli emsalsiz bir kahramandır. Bu devletin bekası uzun senelerdir Devlet Bahçeli'nin siyaseten hareketlerine bağlanmıştır. Eğer Devlet Bahçeli olmasa ne AK Parti bir şey yapabilir ne öbürü..."

Aczmendilerin lideri Müslüm Gündüz'den Bahçeli'ye övgüler: O olmasa AK Parti bir şey yapamazhttps://t.co/UlipcAfuHQ pic.twitter.com/r6nqDAqgKi February 16, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem