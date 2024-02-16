CHP lideri Özgür Özel'den 'Hatay' açıklaması: 'Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

REKLAM FİLMİ TARTIŞMASI: “SAVAŞ BENİM MÜZİKLİ REKLAMLA OYNAMAM PEK DOĞRU OLMAZ' DEMİŞTİ”

CHP, seçimler için hazırladığı reklam filmini ilk kez dün İzmir’de parti liderinin katıldığı etkinlikte gösterdi. İçinde Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair konuşan Özel, "O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi. Ancak Belediye Başkanımızın (Lütfü Savaş) o tarihte Hatay'da olması gerektiği için bizimle değildi, Hatay'daydı. Ayrıca Sayın Savaş da 'Zaten benim müzikli reklamla oynamam pek doğru olmaz' demişti. Ben de kendisini haklı bulmuştum. Diğer 6 belediye başkanımızın olduğu reklam filmi de yakında ekrana gelecek" dedi.

'LÜTFÜ SAVAŞ'A ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK'

Öte yandan Savaş'ın adaylığına yönelik eleştiriler hatırlatılan Özel, "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik" ifadelerini kullandı.

Hatay'da yapılan son anket çalışmasının bugün raporlandığını söyleyen Özel, depremin yıktığı kentteki tepkilerin yüzde 99'unun iktidara olduğunu söyledi.

CHP lideri Özel, şunları kaydetti:

"Ölçme değerlendirmede Hatay'daki son anket bugün raporlanıyor. Hatay'da ve bütün deprem bölgesinde ne yaşandıysa; bunun yüzde 99'u ülkeyi yöneten iktidarla ilgili. Belediye Başkanımız elbette ki eleştiriden muaf değil. Biz de eleştirilere kulak veriyoruz. Ama bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyelim; Hatay'da 100 tepki varsa 99'u iktidara. Sosyal medyayı da önemsiyoruz. Ama Hatay'ın ne dediğini de önemsiyoruz.

Hatay'da 5. anket için sahadayız. Hatay'da Lütfü Savaş'tan daha fazla beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda, Lütfü Savaş da zaten buna 'hayır' demiyor, ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde biz Hataylılar için Lütfü Savaş için bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten bir çaba içindeyiz. Bu konuda son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre karar vereceğiz. Lütfü Savaş hatasız değildir, eleştiriden muaf değildir ama Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve yaşananların günah keçisi değildir."

Kaynak: Gerçek Gündem