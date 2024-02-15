Özgür Özel'den Hatay açıklaması: 'Alternatif görürsem adayı değiştiririm'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup gazeteci ile partisinin Genel Merkez binasında bir araya geldi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, yerel seçimler için de tüm Türkiye'de iddialı olduklarını sözlerine ekledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, adaylık tartışmalarını da değerlendiren Özel, “Aday olamayan her arkadaş istifa ederse ortada parti kalmaz. Adaylar belli olduktan sonra CHP’de sorun kalmıyor. Bursa’yı alacağız. Balıkesir, Manisa ve Denizli’de de çok iddialıyız. Çok sürprizler olacak. Yüzyılın sürprizini de Malatya’da yapacağız” dedi.

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TÜRKİYE"

Partinin seçim sloganını “İşimiz gücümüz Türkiye, işimiz gücümüz belediyecilik” olarak açıklayan Özel, “En rahat olduğum iki il Ankara ve İstanbul. Partinin oyunun çok üzerinde bir kabul oranları var. Sıkı çalışıyorlar” dedi.

HATAY HÂLÂ GÜNDEMDE

Hatay’da Lütfü Savaş’la ilgili tartışmalara da değinen Özel, “Hatay’ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Aklımıza gelen her seçenek ölçtürülüyor. Hatay’da yapılan anketlerde başkanımıza alternatif görürsem onu Lütfü Savaş’a gösteririm ve adayı değiştiririm. Bir alternatif arayışı içindeyiz” ifadelerini kullandı. Özel, TİP’in adayı Gökhan Zan’a ilişkin de “İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra görüşmek istedi. Arsuz Belediyesi için talepte bulundu. ‘Lütfü Bey’le de uyumlu çalışırım’ dedi. Şimdi Hatay adayı oldu. Hayırlı olsun. Hiçbir şey söylemem. Ama CHP’nin adayına karşı kullandığı dil doğru değil” dedi.