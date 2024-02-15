'Bunu da gördük': AKP'li başkan adayı, seçmene el hareketi çekti

AKP Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan, konuşma yaptığı sırada kendisiyle diyaloğa giren bir seçmene el hareketi yaptı.

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AKP Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan, bir vatandaşla girdiği diyalog sonrası el hareketi yaparak cevap verdi. Gazeteci Timur Soykan, Öztaylan'ın söz konusu videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Soykan paylaşımında "AKP Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan seçmene 'Nah' çekti. Bunu da gördük." ifadelerini kullandı.

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