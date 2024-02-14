MHP'li Kılavuz ve Zekeriya Albayrak neden yurtdışında buluştu? Gazeteci Terkoğlu: Ülkü Ocakları’nda ilginç şeyler oluyor

Gazeteci Barış Terkoğlu, geçen günlerde istifa eden Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Zekeriya Berkay Albayrak hakkında ilginç detayları paylaştı.

Albyarak'ın istifasının ardından yurt dışına çıktığını söyleyen Terkoğlu, "Ülkü Ocakları’nda ilginç şeyler oluyor. Sinan Ateş cinayeti başta olmak üzere Ankara’daki sıradışı olaylarda Ülkü Ocakları çok tartışıldı. Bazı isimleri gözaltına alındı, tutuklandı. Geçen günlerde Ankara Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Zeki Berkay Albayrak istifa etti. İstifanın Sinan Ateş cinayeti sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili olduğu konuşuluyordu. Albayrak bir yerlere mesaj veren imalı açıklamalar yapıyordu. Derken… Albayrak yurtdışına çıktı. 5 gün önce Yunanistan’dan paylaşım yaptı" dedi.

Albayrak'ın tehditvari açıklamalarını paylaşan Terkoğlu, "Daha da garip bir şey oldu. Birileri tarafından “hain” ilan edildiğini söyleyen Albayrak, önceki gün, “abilerine tehdit gibi bir açıklama yayınladı. Şu ifadeleri kullandı: “Bazı isimlerin abimiz kardeşimiz olması kimseye prim vermez. Eğer birgün biz konuşursak hiç kimse rahat oturamaz.” diyerek sözlerini aktardı.

Terkoğlu, detayları şöyle anlattı:

"Sonra… Sinan Ateş cinayeti şüphelisi eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz da yurtdışına çıktı. Kosova’da Albayrak ile buluştu. Bugün, birkaç saat önce, Albayrak, Olcay Kılavuz ile “sorun tatlıya bağlanmış gibi” kolkola fotoğraf paylaştı. Paylaşımda Albayrak, Kılavuz için “abim” ifadesini kullandı. Albayrak, sorun yaşadığı abileri hakkında acaba ne anlatacaktı? Neden yurtdışına gitti? Tehdit içerikli açıklamanın ardından Olcay Kılavuz neden hemen yanına gitti? Anlatmaya başlasa kimler yerinde oturamayacaktı? Umarım bir gün anlatır."