Erdoğan, Sisi'yle türbe ziyaret etti

Resmi temaslar için Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle birlikte Kahire'deki İmam Şafii Türbesini ziyaret etti. Erdoğan ziyaretin ardından Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan, Sisi'yle türbe ziyaret etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından resmi ziyaret için Mısır'a geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamladı.

Gün boyu süren resmi programların ardından Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte Kahire'deki İmam Şafii Türbesini ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sisi'nin eşi İntisar Amir de yer aldı.

ERDOĞAN MISIR'DAN AYRILDI

Türbe gezisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçak ile Türkiye'ye hareket etti. Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Mısır Abdülfettah es-Sisi
Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti
Adını değiştiren FOX TV'ye Çağatay Ulusoy şoku! Kadroda yer almadı... Adını değiştiren FOX TV'ye Çağatay Ulusoy şoku! Kadroda yer almadı...
Kremlin açıkladı: Putin, Türkiye'yi ziyaret edebilir Kremlin açıkladı: Putin, Türkiye'yi ziyaret edebilir
"Katil Sisi, kardeşim Sisi" oldu: İlk fırsatta Ankara'ya bekliyorum "İlk fırsatta Ankara'ya bekliyorum"
ÇOK OKUNANLAR
'Zaman yolcusuyum' dedi, kehanetleri şoke etti: 'Bu hafta sonu...' 'Zaman yolcusuyum' dedi, kehanetleri şoke etti: 'Bu hafta sonu...'
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Listede Türkiye'den iki kent var
Acun Ilıcalı 'Survivor All Star'a gel' dedi, istediği para dudak uçuklattı Acun Ilıcalı'dan istediği para dudak uçuklattı
İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce gelmeyecek! İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce gelmeyecek!
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın!