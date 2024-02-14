Erdoğan, Sisi'yle türbe ziyaret etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından resmi ziyaret için Mısır'a geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamladı.

Gün boyu süren resmi programların ardından Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte Kahire'deki İmam Şafii Türbesini ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sisi'nin eşi İntisar Amir de yer aldı.

ERDOĞAN MISIR'DAN AYRILDI

Türbe gezisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçak ile Türkiye'ye hareket etti. Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.