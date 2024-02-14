"Katil Sisi, kardeşim Sisi" oldu: İlk fırsatta Ankara'ya bekliyorum

Mısır'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile basın toplantısı düzenledi.

Açıklama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantıları'nın Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin" ortak bildiriyi imzaladı.

İlk konuşmayı yapan Sisi, İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim" ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladığını belirten Sisi, "Yakın zaman içerisinde 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

ERDOĞAN: TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE ÇIKARTMA GAYRETİNDEYİZ

Sisi'nin ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanının nazik davetine icabetle uzun bir sürenin ardından ki, 12 yıl, yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabulden ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlı kardeşlerime şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Mısır'la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz" diyen Erdoğan, "Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyarette inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır" ifadelerini kullandı.

'SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇOK CİDDİ POTANSİYELE SAHİBİZ'

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak istediklerini dile getiren Erdoğan, "Ticaret ve ekonomi iş birliğimizin lokomotifini oluşturuyor. Ticaret hacmimizi kısa sürede 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Ayrıca 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımızı da artırma kararlılığındayız. Bu yönde atabileceğimiz ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alandır. Mısır, savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır'la güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

Enerji alanında iş birliğini de değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "LNG, nükleer ve yenilenebilir enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirme imkanlarını da değerlendiriyoruz. Turizm ve kültür alanlarında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarf edeceğiz. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kurslarına en fazla ilgi gösterilen şube konumundadır. Geçtiğimiz yıl 22 bin Mısırlı öğrencinin Türkçe öğrenmek üzere kurslara kayıt yaptırması memnuniyet vericidir" şeklinde konuştu.

'GAZZE'NİN İNSANSIZLAŞTIRILMASI HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ'

İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Gazze başta olmak üzere İşgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında yer aldı. İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi, 70 bine yakın masum yaralandı. Savaşta dahi dokunulmaması gereken camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, BM binaları bombalandı. Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor. Ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir. Ülkemizden uçak ve gemilerle 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini özellikle ifade etmek istiyorum. Mısır Kızılayı'na, Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'na ve ilgili tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi girişimleri bizler için yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez."

'İSRAİL'İN SİVİLLERİN SIĞINDIĞI SON NOKTAYA SALDIRISI SOYKIRIM OLUR'

Uluslararası kuruluşlara da çağrı yapan Erdoğan, "Mısır'ın bu konudaki dirayetli ve kararlı tutumunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Netanyahu yönetimi katliamlarını Gazzeli sivillerin sığındığı son nokta olan Refah'a taşımaktan uzak durmalıdır. İslam dünyası, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplum sonu soykırıma varacak böyle bir çılgınlığa izin vermemelidir. Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle iş birliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Orta vadede Gazze'nin yeniden toparlanması ve imarı için de Mısır'la birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Libya, Sudan, Somali'deki gelişmeleri de değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Bu 3 kardeş ülkenin birliğine, beraberliğine, toprak bütünlüğüne ve huzuruna desteğimiz tamdır. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır'la temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız" şeklinde konuştu.