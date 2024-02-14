Kremlin açıkladı: Putin, Türkiye'yi ziyaret edebilir

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da Mart ortasında yapılacak seçimlerden önce Türkiye’yi ziyaret edebilir.

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Kremlin açıkladı: Putin, Türkiye'yi ziyaret edebilir

Kremlin, Putin’in Rusya’da Mart ortasında yapılacak seçimlerden önce Türkiye’yi ziyaret edebileceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti takvimine ilişkin net bir tarih belirlenememiş, Rus basınında Şubat ortası olabileceği yönünde haberler yer almıştı.

Ardından ise ziyarete ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'da Mart ayında gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak tarihin belirleneceğini belirtmişti.

'PUTİN'İN ÜLKEMİZE ZİYARETİ HER ZAMAN GÜNDEMDE'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ertelenen ziyareti hakkındaki soruyu yanıtlayan Keçeli, "Erteleme kelimesi kullanılıyor; ama hiçbir zaman resmi olarak bir ziyaret tarihi açıklanmamıştı. Bu yüzden bir bakımdan 'erteleme' kelimesi doğru değil. Sayın Putin’in ülkemize ziyareti her zaman gündemde, bugün de gündemde. Ne zaman Cumhurbaşkanımızın takvimine alınırsa, nerede yapılacaksa o toplantı o gün Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanacaktır" dedi.

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