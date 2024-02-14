İYİ Parti İzmir adaylarını açıkladı

İYİ Parti'nin 31 Mart'ta yarışacak olan İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

İYİ Parti İzmir adaylarını açıkladı

İYİ Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Genel Başkan Meral Akşener, İzmir ilçe adayları için genel merkezde düzenlenen törene katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İzmir Aliağa'da Bahadır Gültekin'i, Bayraklı'da Mehmet Erdinç Çobanoğlu'nu, Beydağ'da Yasin Kırmızı'yı, Bornova'da Uğur Uray'ı, Buca'da Suar Nezir'i, Dikili'de Önder Akşengür'ü, Foça'da Derya Kale Erdemli'yi, Karabağlar'da Gökhan Uzun'u, Karşıyaka'da Yetkin Hafızoğlu'nu, Kınık'ta Olcay Oral'ı, Konak'ta Huriye Serter'i, Menemen'de Tanzer Sucu'yu ve Narlıdere'de Feza Genişoğlu aday gösterildi.

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