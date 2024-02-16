Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride!

Mahalli idareler seçimleri için geri sayım başlamışken, anket şirketleri de en doğru sonuçları vermek için harekete geçti. Yaşanan büyük depremden etkilenen ve CHP'nin yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesiyle dikkatleri üstüne çeken Hatay için yapılan son anket ise açıklandı.