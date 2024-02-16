Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride!

ORC Araştırma, Hatay'da CHP için iki farklı aday ismi vererek "Bu hafta seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye sordu. Anketten çarpıcı bir sonuç çıktı.

Anket 2024 Yerel Seçimleri Mustafa Sarıgül Lütfü Savaş CHP
Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! - Resim: 1

Mahalli idareler seçimleri için geri sayım başlamışken, anket şirketleri de en doğru sonuçları vermek için harekete geçti. Yaşanan büyük depremden etkilenen ve CHP'nin yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesiyle dikkatleri üstüne çeken Hatay için yapılan son anket ise açıklandı.

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Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! - Resim: 2

ORC Araştırma'nın Hatay'da seçmene "Hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorduğu ankette CHP için Lütfü Savaş dışında bir isim daha soruldu. İkinci aday olarak Mustafa Sarıgül isminin sorulduğu anketten çıkan sonuçlar şöyle:

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Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! - Resim: 3

LÜTFÜ SAVAŞ'IN OLDUĞU SENARYO

AKP-Mehmet Öntürk: %41,9

CHP-Lütfü Savaş: %25,1

Kararsız: %11,6

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Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! - Resim: 4

TİP-Gökhan Zan: %8,2

İYİ Parti adayı: %4,5

DEM Parti adayı: %2,6

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Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! - Resim: 5

Zafer Partisi adayı: %2,2

YRP adayı: %2,1

Diğer: %1,8

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Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! - Resim: 6

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OLDUĞU SENARYO

AKP-Mehmet Öntürk: %37,9

CHP-Mustafa Sarıgül: %36

Kararsız: %8,5

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Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! - Resim: 7

TİP-Gökhan Zan: %4,2

İYİ Parti adayı: %4,1

DEM Parti adayı: %2,5

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Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! - Resim: 8

Zafer Partisi adayı: %2,3

YRP adayı: %2,0

Diğer: %1,5

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Son Hatay anketinde iki farklı senaryo soruldu: CHP'nin iki adayı da geride! - Resim: 9
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