Özgür Özel Cemil Tugay diye başka bir kişinin elini havaya kaldırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bergama ilçesindeki mitingde konuşma yaptı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özgür Özel, "31 Mart'ta bu hayat pahalılığının, enflasyonun, işsizliğin hesabını sormaya var mıyız? O zaman sadece kendimiz değil, yerel seçimde katılım oranı çok önemli. Eşinizi, dostunuzu şimdiden yoklayın. ‘Oy vermeye gitmem’ diyen varsa, ikna edin. Koluna girin, sandığa götürün. Hem Bergama’yı kurtarın, hem memleketi kurtarın" diye konuştu.

"Tabii, 4 sandık var. Bir tanesi muhtarlara, hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun yakasında rozeti olmadan, arkasında parti gücü olmadan, medeni cesaret gösterip aday olan bütün adaylara başarılar diliyoruz, bütün muhtarlara" diyen Özel, "Muhtarlar seçilecekler, ondan sonra iki tane kapıya gidecekler. Bir tanesi doktor Tanju’nun belediyedeki ardına kadar açık olacak kapısı. Bir de Tanju Bey'in konusu olmayan işlerde nereye gidecekler, büyükşehire. Büyükşehirde kararlı, duruşu sakin ama işinde hızlı olan, yatırımları hızlı yapan, bütün dünyadan kaynak bulan, sorunları gören ve hızla çözen, benim çok güvendiğim bir adayım var. Aday burada, Cemil Tugay" ifadelerini kullandı.

Bu sırada başka bir kişinin elini tutan Özel, daha sonra gülerek Cemil Tugay'ın elini kaldırdı ve seçmenlerden oy istedi. Özel, "Arkadaşlar Cemil Tugay’ın elini büyükşehir belediye başkanı olarak kaldırıyorum" dedi.

Daha sonra tekrar yanlışlıkla elini tuttuğu partilinin öne çağırıp elini havaya kaldıran Özel, "Allah söyletti, bu arkadaşın da elini bir gün kaldıracağım böyle" şeklinde konuştu.