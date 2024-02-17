AKP'nin 'Bursa' çıkmazı: 'YRP oyları bölüyor' endişesi büyüyor

AKP'li kurmaylar Bursa'daki seçimin "bıçak sırtı" geçebileceğini düşünürken, Yeniden Refah Partisi'nin oyları böleceği endişesi de artıyor.

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AKP'nin 'Bursa' çıkmazı: 'YRP oyları bölüyor' endişesi büyüyor

Kulisler yerel seçim nedeniyle son zamanlarda olmadığı kadar hareketli. AKP ve YRP arasındaki işbirliği görüşmelerinde bir uzlaşı sağlanamayınca YRP, eski AKP’li isimleri belediye başkan adayı göstermişti. En dikkat çeken isim ise eski AKP Şanlıurfa Milletvekili ve Erdoğan’ın danışmanı Kasım Gülpınar oldu. Gülpınar’ın Şanlıurfa’dan aday olmasıyla birlikte "AKP’nin Urfa’daki oylarının bir kısmının YRP’ye gideceği" tartışmaları başladı.

Benzer bir tablo Bursa’da yaşanıyor. YRP, Bursa’da da eski AKP Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın’ı aday göstermişti. AKP kulislerinde, Yalçın’ın YRP’den aday gösterilmesiyle birlikte "Bursa’da da sıkıntı yaşanabileceği" tartışılıyor.

OY FARKI YÜZDE 2,59

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; AKP’de, CHP’nin bir kez daha Mustafa Bozbey’i aday olarak gösterdiğine dikkat çekilirken, 2019 yılındaki yerel seçim sonuçları konuşuluyor.

Cumhur İttifakı’nın adayı Alinur Aktaş’ın, 2019 yılında Bursa’da yüzde 49.62 oy aldığını, Bozbey’in oyunun ise yüzde 47 olduğuna vurgu yapılıyor. Aktaş ile Bozbey arasındaki oy farkının yalnızca yüzde 2.59 olduğuna da dikkat çekildi.

AKP’li kurmaylar, "2019 yılındaki seçimler bıçak sırtı geçmişti. Bu yerel seçimlerde de adaylar aynı. Seçim Cumhur İttifakı’nın adayı Alinur Aktaş ile CHP’nin adayı Mustafa Bozbey arasında geçecek. 2019’daki oy oranları dikkate alındığında, fark çok büyük değil. Seçimler Bursa’da her iki aday arasında yine ‘bıçak sırtı’ geçebilir" yorumu yaptı.

AKP’de ayrıca "YRP, AKP’nin oyunu bölüyor ancak İYİ Parti’nin adayı da başta CHP olmak üzere muhalefetin oyunu alabilir. 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçimlerinde İYİ Parti’nin Bursa genelinde aldığı oy oranı yüzde 11.90. Milliyetçi-ulusalcı denen ve CHP yerine İYİ Parti’ye oy vermeyi tercih eden seçmen, son yaşananlardan sonra İYİ Parti’ye yeniden oy verir mi, tartışılır ancak İYİ Parti CHP’li seçmenin oyunu en az yüzde 2 oranında bölebilir" değerlendirmesi yapıldı.

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Bursa AKP 2024 Yerel Seçimleri
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