İYİ Parti’den istifa edip AKP'ye katıldılar

AKP Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta İyi Parti İlçe Başkanı Müslüm Coşkun ve ilçe yönetimi ile yaptıkları görüşme sonrasında Coşkun’un kendilerini destekleyeceklerini ilçe yönetimi olarak AKP'ye geçeceğini söylediğini dile getirdi.

Müslüm Coşkun’un hem İyi Parti İlçe Başkanı hem de İyi Parti Patnos Belediye Başkan adayı olduğunu ifade eden AKP Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, "güçlerine güç kattıklarını" ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem