İstanbul'da Aynı İlçede Aynı Anda İki Trafik Magandası! Araca Yumruk Atıp Camını Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte trafik magandaları ve kavgaları artarken, son olarak Sultangazi ilçesinde iki olay meydana geldi. İki trafik kavgası da dün (pazar günü) öğle saatlerinde meydana geldi.

Kavgaların ilkinde iddiaya göre, Esentepe Mahallesi’nde otomobil sürücüsüyle motosikletli arasında yol verme tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü önce aracın camına yumruk attı. Tartışma sırasında sinirlenen motosiklet sürücüsü, vurarak otomobilin aynasını kırdı.

KİMİ İZLEDİ KİMİ AYIRMAYA ÇALIŞTI

Bir diğer kavga ise 75. Yıl Mahallesi’nde yaşandı. Kırmızı ışıkta duran motosikletli 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredeki sürücülerin kimileri kavgayı izledi kimileri ise müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalıştı.

İki ayrı kavga da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA