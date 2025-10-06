İstanbul'da Aynı İlçede Aynı Anda İki Trafik Magandası! Araca Yumruk Atıp Camını Kırdı

Sultangazi’de trafikte dün ay saatte yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk olayda motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı aracın camına yumruk atıp aynasını kırarken, ikinci olayda ise motosikletli 2 kişi kırmızı ışıkta birbirine girdi.

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte trafik magandaları ve kavgaları artarken, son olarak Sultangazi ilçesinde iki olay meydana geldi. İki trafik kavgası da dün (pazar günü) öğle saatlerinde meydana geldi.

Kavgaların ilkinde iddiaya göre, Esentepe Mahallesi’nde otomobil sürücüsüyle motosikletli arasında yol verme tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü önce aracın camına yumruk attı. Tartışma sırasında sinirlenen motosiklet sürücüsü, vurarak otomobilin aynasını kırdı.

İstanbul'da Aynı İlçede Aynı Anda İki Trafik Magandası! Araca Yumruk Atıp Camını Kırdı - Resim : 1

KİMİ İZLEDİ KİMİ AYIRMAYA ÇALIŞTI

Bir diğer kavga ise 75. Yıl Mahallesi’nde yaşandı. Kırmızı ışıkta duran motosikletli 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredeki sürücülerin kimileri kavgayı izledi kimileri ise müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalıştı.

İki ayrı kavga da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Aynı İlçede Aynı Anda İki Trafik Magandası! Araca Yumruk Atıp Camını Kırdı - Resim : 2

Kaynak: DHA

İstanbul Sultangazi
