TSK'dan İhraç Edilen Teğmenlere Mansur Yavaş Sahip Çıktı

2023’teki 10 Kasım töreninde Tuzla Piyade Okulu’nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan cemaatçi teğmeni ve iki arkadaşını uyaran dört teğmen, olayın kamuoyuna yansımasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) atılmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, Atatürkçü teğmenlere sahip çıktığı ortaya çıktı.

Olay, o dönemde kamuoyunun gündemine otururken, dört Atatürkçü teğmen, ihraç kararlarını mahkemeye taşımıştı. Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet’yeki yazısısında, dört teğmenin, yaşanan olayın ardından başına gelenleri açıkladı.

Teğmenlerin aylarca iş bulamadığını anlatan Terkoğlu, o teğmenlere Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın sahip çıktığını yazdı. Teğmenlerin belediyenin iştirak şirketlerinde görevlere verildiği bildirildi.



NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan kavgadan sonra yedi teğmen ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Teğmenlerden dördü yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösterenlerden oluşurken biri yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan ikisi de ona destek olanlardandı.

TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin ihracı 18 Ocak’ta toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülmüştü.

Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren dört teğmen savunma yaparken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmemişti.

Teğmenlerin tümü YDK kararıyla TSK’dan ihraç edilmişti.

Kaynak: Cumhuriyet