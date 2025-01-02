İlkokul Öğrencilerini Taşıyan Servis Devrildi, Yaralılar Var

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün devrildi. Kazada, 10’u öğrenci, 11 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası yakınlarında yaşandı. Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.’nin hakimiyetine kaybettiği 38 ZT 745 plakalı servis minibüsü, tarlaya devrildi.

İlkokul Öğrencilerini Taşıyan Servis Devrildi, Yaralılar Var - Resim : 1

10 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada, şoförle minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlkokul Öğrencilerini Taşıyan Servis Devrildi, Yaralılar Var - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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