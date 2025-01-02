İlkokul Öğrencilerini Taşıyan Servis Devrildi, Yaralılar Var

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası yakınlarında yaşandı. Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.’nin hakimiyetine kaybettiği 38 ZT 745 plakalı servis minibüsü, tarlaya devrildi.

10 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada, şoförle minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA