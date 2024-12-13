'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş Gelişme! Teğmenlerin Attığı İddia Edilmişti... İşte WhatsApp Mesajlarının Arkasındaki Gerçek

Mezuniyet törenindeki ‘kılıçlı yemin’ sonrasında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlere ait olduğu iddia edilen WhatsApp konuşmalarının, teğmenlere ait olmadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni belgeler, 10 Kasım 2023’te Tuzla Piyade Okulu’ndan mezun olan teğmenleri işaret etti. İşte dikkat çeken detaylar…

Son Güncelleme:
'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş Gelişme! Teğmenlerin Attığı İddia Edilmişti... İşte WhatsApp Mesajlarının Arkasındaki Gerçek

30 Ağustos tarihinde Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan teğmenler, kılıçlarıyla ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diyerek yemin etmişti. Teğmenler, ‘kılıçlı yemin’ sonrasında Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş Gelişme! Teğmenlerin Attığı İddia Edilmişti... İşte WhatsApp Mesajlarının Arkasındaki Gerçek - Resim : 1

Soruşturma sürerken, sosyal medyada bazı WhatsApp konuşmaları paylaşılmış, bu konuşmaların teğmenlere ait olduğu iddia edilmişti. O iddiaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş Gelişme! Teğmenlerin Attığı İddia Edilmişti... İşte WhatsApp Mesajlarının Arkasındaki Gerçek - Resim : 2

WHATSAPP YAZIŞMALARI BAŞKA TEĞMENLERE AİT

Teyit.Org’dan Öyküm Hüma Keskin’in haberine göre, tersine görsel arama sonuçları WhatsApp görüntülerinin başka bir teğmen grubunun 2023’teki yazışmalarına ait olduğunu işaret etti. Keskin’in aktardığına göre, 10 Kasım 2023’te Tuzla Piyade Okulu’nda düzenlenen anma töreninde, yakalarına Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayan bir grup teğmen ile onlara tepki gösteren başka teğmenler arasında kavga çıktı, soruşturma başlatıldı.

'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş Gelişme! Teğmenlerin Attığı İddia Edilmişti... İşte WhatsApp Mesajlarının Arkasındaki Gerçek - Resim : 3

Teğmenlere ait olduğu iddia edilen konuşmaların 19 Aralık 2023’te Tuzla Piyade Okulu’nda soruşturma başlatılan teğmenlerin arasındaki yazışmalar olduğu işaret edildi.

MEZUNİYET DÖNEMLERİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Öte yandan yazışma görüntülerinde, WhatsApp grubunun adının "KHO 174. Dönem mezunları" olduğu görüldü. 30 Ağustos 2024’te "kılıçlı yemin" törenini organize ettiği iddia edilen Teğmen Ebru Eroğlu ve dönem arkadaşları, Kara Harp Okulu'nun 175'inci dönem mezunuydu.

'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş Gelişme! Teğmenlerin Attığı İddia Edilmişti... İşte WhatsApp Mesajlarının Arkasındaki Gerçek - Resim : 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriyeliler' Açıklaması: 'Burada Kalmak İsteyenin Başımızın Üstünde Yeri Var'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriyeliler' Açıklaması: 'Burada Kalmak İsteyenin Başımızın Üstünde Yeri Var'Siyaset

SON DAKİKA: Kıdem Tazminatı 47 Bin Liraya Dayanacak! Asgari Ücretliler Ve Çalışanlar Dikkat! İşte Tazminat Hesaplama TablolarıSON DAKİKA: Kıdem Tazminatı 47 Bin Liraya Dayanacak! Asgari Ücretliler Ve Çalışanlar Dikkat! İşte Tazminat Hesaplama TablolarıEkonomi

Kaynak: Teyit. Org

Son Güncelleme:
Orman Muhafız Memurunun Şüpheli Ölümü Orman Muhafız Memurunun Şüpheli Ölümü
Doğal Tüy Dökme Yöntemi Eskiden Tüm Kadınlar Kullanırmış Doğal Tüy Dökme Yöntemi Eskiden Tüm Kadınlar Kullanırmış
Fransa Acilen Stoklardan Çekti! Türkiye'den Giden Pizza Kutularından 'Zehir' Çıktı... Sağlığa Zararları Korkutucu Türkiye'den Giden Pizza Kutularından 'Zehir' Çıktı... Sağlığa Zararları Korkutucu
Yargı Dizisiyle Ünlendi! Yeni Diziyle Setlere Geri Dönüyor Yargı Dizisiyle Ünlendi! Yeni Diziyle Setlere Geri Dönüyor