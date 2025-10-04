AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, partisinin yeni anayasa için referandum hazırlıklarında olduğunu açıkladı. 2026 sonbaharı hedeflenirken, bu sürecin erken seçimi tetikleyebileceğini öne sürdü.

KP'nin eski milletvekili Şamil Tayyar, canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamayla gündemi sarstı. Partisinin yeni anayasa çalışmaları kapsamında 2026 sonbaharında referandum planladığını iddia eden Tayyar, bu hamlenin erken seçim kapısını aralayabileceğini belirtti. Açıklamalar, çözüm süreci ve anayasa mutabakatı gibi kritik unsurlara dayanıyor.

'REFERANDUM OLASILIĞI GÜÇLÜ'

TGRT Haber'de yayınlanan programda konuşan Tayyar, hazırlıkları bizzat gördüğünü vurgulayarak, "Bunu bilgi olarak söylüyorum" dedi. Çözüm sürecinin olumlu sonuçlanması ve ortak mutabakat metninin çıkması halinde, 400 milletvekili sınırını aşmasa bile referandum olasılığının güçlü olduğunu ifade etti. Zamanlama konusunda ise, "İlk aşamada 2026 sonbaharı, alternatif olarak 2027 ilkbaharı olarak gözüküyor" şeklinde detay verdi.

BU TARİHLERE İŞARET ETTİ

Tayyar, referandumun seçim takvimini doğrudan etkileyebileceğini öngörerek, "2027 ilkbaharında referandum olursa sonbaharda erken seçim, 2026 sonbaharında referandum olursa 2027 ilkbaharında erken seçim" tahmininde bulundu. Yeni anayasada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin ise, "Mutabakat metni nasıl oluşur kestirilemez, ama tahminlerim var" diyerek belirsizliği korudu.

