Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bolu Abant'ta düzenlenen TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Partililerine yönelik tutuklamalara ve hasta tutuklulara yönelik muameleye tepki gösteren Özel, anketlerde birinci olduklarını ve sandıktan galip ayrılacaklarını söyledi. CHP lideri, Meclis açılışına katılmamaları üzerinden iktidar kanadından gelen eleştirilere de bir kez daha yanıt verdi.

Özel, ana muhalefet partisinin güçlendiğini belirterek "Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız. Millet yüzünü CHP'ye döndü. Anketlerde birinci partiyiz, en önemlisi sokakta çok daha güçlüyüz. Partimizin seçmen desteği yaz boyu arttı. Milletimize söz veriyoruz, o sandığı kimseye kaptırmayacağız. O sandıkla iktidarı değiştireceğiz. Milletimizin yanındayız, milletin seçtiklerinin de sonuna kadar arkasındayız. CHP olması gerektiği gibi nereden güç alması gerekiyorsa oradan alıyor" dedi.

Toplamda 13 belediyede kayyım olduğunu ifade eden CHP lideri, "CHP'nin belediye başkanları hapistedir. Murat Çalık hastane raporuna rağmen içerde tutuluyor. Muhittin Böcek günde 14 ilaç içerek bir hücrede tutuluyor. Hasta tutuklular ve hükümlüler birilerinin gönlü olana kadar cezaevlerinde tutuluyor" diye konuştu.

Konuşmasının devamında da Özel, "Bir yandan da CHP'li belediyelere 'ya hapishaneye atıl ya da AKP'ye katıl' diye şantaj yapılıyor. Korkanlar katılıyor ama buna karşı direnen, eşine 'sıra bize geliyor çocuklar size emanet' diyenler var. Bu sözleri duydum cezaevinde. Bu zorlu süreçte bunu yaşayan tüm arkadaşlarımın teker teker alınlarından öpüyorum" dedi.

Düşmanca saldırılarla akıllıca mücadele ettiklerini vurgulayan Özgür Özel, "Bu saldırıyı yapan kötü aklın partimizde karşılık bulmayacağına inandık. Bu saldırıyı yapan kötü aklın partimizde karşılık bulmayacağına inandık ve buna uygun cevabı verdik. İstanbul'da geçmişte yarı yarıya bölünmüş delegeler bir önceki seçimde oy vermedikleri Özgür Çelik'e imza yolladılar. Bir önceki seçimde 330 oy olan başkana 540 kişi bu partiyi AKP'ye bırakmayız dediler. Kayyumlar işlevsiz kaldı, CHP yolculuğunu sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Meclis açılışına katılmamalarına da değinen CHP lideri, "Partimiz bir gün Meclis'te olmadığında neler olduğunu gördük. Sayın Erdoğan bunu Meclis'e, milli iradeye bir saygısızlık olduğunu söyleyecek kadar paniğe kapıldı. Bunun propagandasını yapmak için gayret sarf etti, o günden sonraki her metninin içinde 'CHP Meclis'e saygısızlık yapmıştır' diye ifadeler kullanmaya çalıştı. Oysa kaybettiği ilk seçimden sonra bindiği demokrasi treninden kimin indiğini millet 31 Mart’tan beri görüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi