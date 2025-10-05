Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bolu kampında aralarında tv100 muhabiri Gül Gündüz'ün de bulunduğu bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Özel, CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet liderlerinin bir araya geldiği fotoğraf karesinin gündem olmasını da yorumladı.

'RESMİ TÖREN BOYKOT ETMİYORUZ'

CHP lideri, resmi törenleri boykot etme gibi bir durumları olmadığını söyleyerek "Meclis’teki fotoğrafla CHP'yi kimse yalnızlaştıramaz. Bir yalnızlaşma varsa o fotoğrafta Sayın Erdoğan'la Bahçeli diğerlerine göre daha yalnızdır. Bize yapılan bunca saldırıdan dolayı biz Meclis’e girsek kendimizi inkar etmiş oluruz artık. Gelecek sene 1 Ekim'de aynı durum olursa aynı tutumumuz olur. Ama bir senede siyasette ne gelişmeler oluyor? Geçen seneden bu seneye bakınca neler yaşadık. Ama resmi törenleri boykot etme gibi bir yaklaşımımız bizim olmaz. 10 Kasım'a, 29 Ekim'de Anıtkabir'e gideriz" dedi.

1 Ekim günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer parti liderleriyle bir araya geldi

39. Olağan Kurultayı'nın yapılmasının tüm tartışmaları bitireceğini ifade eden Özel, "Bence mahkemenin normal şartlarda 24 Ekim’de esastan bir karar verip davayı reddetmesin beklerim. Ama bir erteleme daha olup kurultayın sonrasına bırakma gibi bir karar da benim için şaşırtıcı olmaz. Onun dışında bir karar beklemiyorum açıkçası" diye konuştu.

'KURULTAYLARDA DEĞİŞİM BEKLENİR'

Milletvekili ve yöneticilere konuyu gündemden çıkarmalarını söylediğini hatırlatan Özel, "'Onlara gündeminizden çıkarın demişken, yeni bir şey başlatmayı doğru bulmuyorum' dedi." Özgür Özel, kasım ayının ilk haftasında yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay’da parti yönetiminde değişiklik olacağını da belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP lideri, siyasetin doğası gereği olağan kurultayların bir değişim talep ettiğini söyleyerek "Yani bugüne kadarki partinin geleneklerine uygun şekilde korunan kadrolar olacaktır yenilenen kadrolar olacaktır. Belki gölge kabinenin cumhurbaşkanlığı aday ofisine doğru yönlenebileceği süreçler de olabilir. Şimdi oran vermek için biraz erken, CHP tarihinde yüzde 40’lar 60’lar olmuştur" ifadelerini kullandı.

'MANSUR YAVAŞ YOK SAYILAMAZ'

Adaylık tartışması hakkında da bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismini veren Özel, "Mansur Bey kimsenin yedeği değil, benim gözümde de öyle değil. Mansur Bey'in kendi gönlünde de öyle değil. Mansur Bey ihmal edilemeyecek, yok sayılamayacak bir figürdür. Ama zaman ne getirecek Mansur Bey ne düşünecek? Toplum ne düşünecek? Nasıl bir noktaya geleceğiz? Bugün o gün değil. Mansur Bey'le aramızda bu konuda en ufak bir çelişki yok. Ama benim kendimle ilgili pozisyonum net. Denklemi çözecek kişi kendini denkleme sokarsa değişkeni sabitleyemezsin yani. O zaman yanlış çözebilirsin" dedi.

Kaynak: tv100