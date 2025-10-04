AKP Hazırladı, Meclis'e Geliyor: Çocuk Suçlular İçin Yeni Düzenleme Yolda... Cezalar Artacak

AKP’li milletvekillerinin hazırladığı 11. Yargı Paketi ile 15-18 yaş arası çocuklara verilen cezalar artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre, ağırlaştırılmış müebbet yerine uygulanan 24 yıl hapis cezası 27 yıla yükseltilecek.

AKP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan ve "11. Yargı Paketi" olarak anılan yeni yasa teklifinde, 15 yaşını doldurmuş fakat henüz 18 yaşına ulaşmamış çocuklara yönelik ceza uygulamalarında önemli değişiklikler öngörülüyor. Teklif, özellikle ağır suçlara karışan çocuklar için daha sert cezalar getirilmesini amaçlıyor.

HAPİS CEZALARININ ÜST SINIRI YÜKSELİYOR

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, teklif AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında, hukukçu milletvekilleri tarafından hazırlandı. Yakında TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen teklif, Türk Ceza Kanunu’nun “Yaş Küçüklüğü” başlıklı 31. maddesinde değişiklik öngörüyor.

Buna göre, 15-18 yaş arasındaki kişiler hakkında verilen bazı hapis cezalarının üst sınırları artırılacak. Şu an için ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası yerine verilen 24 yıl hapis cezası, 27 yıla çıkarılıyor. Müebbet hapis cezası yerine uygulanan 12 yıl hapis cezası ise 18 yıla yükseltiliyor.

‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇUNA İNDİRİM YOK

Yeni düzenleme, özellikle ‘kasten öldürme’ suçlarında ciddi bir sertleşme getiriyor. Buna göre, 15-18 yaş grubundaki faillerin kastî öldürme suçlarında ceza indirimi almasının önüne geçilecek. Kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli ve failin daha önce kasıtlı bir suçtan hüküm giymiş olması gibi etkenler indirim sebebi sayılmayacak.

CEZAİ SORUMLULUK YAŞI DEĞİŞMİYOR

Teklif, cezai sorumluluk yaşını değiştirmese de, suçun niteliğine göre çocuklara yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, çocuk yaştaki suçluların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik tartışmalarla birlikte, toplum güvenliğinin de dikkate alındığı vurgulanıyor.

Kaynak: AA

AKP
