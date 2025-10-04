A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’nin Talas ilçesi Çaybağları mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Çaybağları mevkiinde orman yangını çıktı

İddiaya göre, ormanda patlıcan közleyen kişilerin dikkatsizliği sonucu çıkan alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da destek verdi. Ekipler, yangının çevredeki villalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de patlıcan közlerken ormanı yaktılar

PATLICAN KÖZLERKEN FACİA GELDİ

Bölgede evi bulunan Serkan Bekaroğlu, yangının çıkışına ilişkin, “Çevre sakinleri patlıcan közlenirken yangının çıktığını söylüyor. Burada birçok hayvan var, sincapların gezdiği nadir yerlerden biri. Hayvanlara da yazık, yeşilliğe de yazık” dedi.

Kaynak: İHA