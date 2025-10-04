Patlıcan Közlerken Ormanı Yaktılar
Kayseri'nin Talas ilçesindeki Çaybağları mevkiinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA’larla müdahale ediliyor. Yangının, patlıcan közlenirken sıçrayan alevlerden çıktığı belirlendi.
Kayseri’nin Talas ilçesi Çaybağları mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
İddiaya göre, ormanda patlıcan közleyen kişilerin dikkatsizliği sonucu çıkan alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da destek verdi. Ekipler, yangının çevredeki villalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
PATLICAN KÖZLERKEN FACİA GELDİ
Bölgede evi bulunan Serkan Bekaroğlu, yangının çıkışına ilişkin, “Çevre sakinleri patlıcan közlenirken yangının çıktığını söylüyor. Burada birçok hayvan var, sincapların gezdiği nadir yerlerden biri. Hayvanlara da yazık, yeşilliğe de yazık” dedi.
Kaynak: İHA