Erzincan’da Oyuncak Bebekte Saklı 49 Bin Doz Bonzai

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda büyük bir darbe indirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta, narkotik detektör köpeği "Reks"in yardımıyla yapılan aramada, oyuncak bir bebeğin içine ustalıkla gizlenmiş dev bir bonzai stoğu gün yüzüne çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri rutin kontroller sırasında 34 plakalı aracı şüpheli bularak durdurdu. Araçta detaylı arama yapılırken, narkotik köpeği oyuncak bebeğin iç kısmında anormal bir koku algıladı. Bebeğin içinden çıkarılan maddeler, incelemeye alındı. Toplamda 50 parça halinde bez parçalarına emdirilmiş, 49 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Ayrıca, daralı ağırlığı 256,20 gram gelen bonzai hammaddesi de bulundu.

Olayda sürücü H.T.K. ile yolcu S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Her ikisine de TCK'nın 188. maddesi uyarınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan şüphelilerden S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, H.T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA