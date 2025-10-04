Erzincan’da Oyuncak Bebekte Saklı 49 Bin Doz Bonzai

Erzincan’da narkotik köpeğiyle durdurulan araçta, oyuncak bebeğin içine gizlenmiş 49 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Şüphelilerden biri cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Erzincan’da Oyuncak Bebekte Saklı 49 Bin Doz Bonzai
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda büyük bir darbe indirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta, narkotik detektör köpeği "Reks"in yardımıyla yapılan aramada, oyuncak bir bebeğin içine ustalıkla gizlenmiş dev bir bonzai stoğu gün yüzüne çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri rutin kontroller sırasında 34 plakalı aracı şüpheli bularak durdurdu. Araçta detaylı arama yapılırken, narkotik köpeği oyuncak bebeğin iç kısmında anormal bir koku algıladı. Bebeğin içinden çıkarılan maddeler, incelemeye alındı. Toplamda 50 parça halinde bez parçalarına emdirilmiş, 49 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Ayrıca, daralı ağırlığı 256,20 gram gelen bonzai hammaddesi de bulundu.

Olayda sürücü H.T.K. ile yolcu S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Her ikisine de TCK'nın 188. maddesi uyarınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan şüphelilerden S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, H.T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın’da Zehir Tacirlerine Operasyon! 7 Kişi YakalandıAydın’da Zehir Tacirlerine Operasyon! 7 Kişi YakalandıGüncel

Hatay’da Jandarma’dan Büyük Operasyon: Uyuşturucu ve Kaçakçılığa DarbeHatay’da Jandarma’dan Büyük Operasyon: Uyuşturucu ve Kaçakçılığa DarbeGüncel

Burdur’da Narkotik Operasyonunda 1 TutuklamaBurdur’da Narkotik Operasyonunda 1 TutuklamaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Erzincan Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Büyükçekmece’de Lodos: Dalgalar 5 Metreyi Aştı! Büyükçekmece’de Lodos: Dalgalar 5 Metreyi Aştı!
Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır TOKİ’den Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
Afyonkarahisar'da Zincirleme Tır Kazası: 2 Yaralı Afyonkarahisar'da Zincirleme Tır Kazası: 2 Yaralı
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı