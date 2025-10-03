Burdur’da Narkotik Operasyonunda 1 Tutuklama

Burdur’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yüzlerce kullanım için hazırlanmış sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur’da Narkotik Operasyonunda 1 Tutuklama
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Ö.Ö. isimli şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

320 KULLANIMLIK SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, 320 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirildiği değerlendirilen kağıt parçası bulundu. Şüpheli Ö.Ö., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

