Tayvan’dan ABD’ye Büyük Rest! Çip Üretiminde Yüzde 50 Paylaşım Teklifini Reddetti
Tayvan yönetimi, ABD'nin çip üretim kapasitesinin eşit şekilde paylaşılmasına yönelik teklifini reddettiğini açıkladı. Tayvan Başbakan Yardımcısı Çıng Li-çiun, bu yönde bir anlaşma yapmadıklarını ve böyle bir teklifi gelecekte de kabul etmeyeceklerini vurguladı.
Tayvan Başbakan Yardımcısı Çıng Li-çiun, Washington'da gerçekleştirilen son ticaret görüşmelerinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Çıng Li-çiun, ABD ile yürütülen müzakerelerde asıl odak noktasının imalat kapasitesini paylaşmak değil, tedarik zinciri işbirliği ve tarifelerde kolaylık sağlamak olduğunu ifade etti.
YÜZDE 50 ORANINA TEPKİ
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in kısa süre önce yaptığı açıklamada, iki ülke arasında çip sektöründe işbirliğini sürdürmek amacıyla üretim kapasitesinin yüzde 50 oranında paylaşılmasını teklif ettiklerini söylemesi Tayvan'da tepkiyle karşılandı.
Çıng Li-çiun, görüşmelerde özellikle tarifelerin düşürülmesi, çoklu tarifelere karşı istisnaların oluşturulması ve ABD'nin 1962 tarihli "Ticareti Genişletme Yasası'nın 232. maddesi kapsamında başlatılan soruşturmanın Tayvan ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini nasıl etkileyeceği konularının ele alındığını belirtti.
MUHALEFETTEN SERT TEPKİ
ABD'nin önerisine Tayvan’daki muhalefet partilerinden de sert tepki geldi. Ana muhalefet partisi Koumintag (Milliyetçi Parti) Milletvekili Su Yü-çın, söz konusu teklifi "bir ticaret anlaşması değil, doğrudan sömürü ve yağma girişimi" olarak nitelendirdi.
Koumintag Genel Başkanı Eric Çu ise Tayvan’ın ve önde gelen çip üreticisi TSMC'nin pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek “Hiç kimse Tayvan’ın silikon kalkanını zayıflatamaz” dedi.
Tayvan Halk Partisi (TPP) Genel Başkanı Huang Kuo-çang da teklife karşı çıkarak, bunun "ülkenin yüksek teknoloji sektörünü içten boşaltmaya yönelik bir girişim" olduğunu savundu.
ABD’DEN EK VERGİ HAMLESİ
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin de Tayvan ile ticaret ilişkilerini zora sokabileceği düşünülüyor.
