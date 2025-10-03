Tayvan’dan ABD’ye Büyük Rest! Çip Üretiminde Yüzde 50 Paylaşım Teklifini Reddetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tayvan Başbakan Yardımcısı Çıng Li-çiun, Washington'da gerçekleştirilen son ticaret görüşmelerinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Çıng Li-çiun, ABD ile yürütülen müzakerelerde asıl odak noktasının imalat kapasitesini paylaşmak değil, tedarik zinciri işbirliği ve tarifelerde kolaylık sağlamak olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 50'lik teklifi reddedildi

YÜZDE 50 ORANINA TEPKİ

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in kısa süre önce yaptığı açıklamada, iki ülke arasında çip sektöründe işbirliğini sürdürmek amacıyla üretim kapasitesinin yüzde 50 oranında paylaşılmasını teklif ettiklerini söylemesi Tayvan'da tepkiyle karşılandı.

Çıng Li-çiun, görüşmelerde özellikle tarifelerin düşürülmesi, çoklu tarifelere karşı istisnaların oluşturulması ve ABD'nin 1962 tarihli "Ticareti Genişletme Yasası'nın 232. maddesi kapsamında başlatılan soruşturmanın Tayvan ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini nasıl etkileyeceği konularının ele alındığını belirtti.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

ABD'nin önerisine Tayvan’daki muhalefet partilerinden de sert tepki geldi. Ana muhalefet partisi Koumintag (Milliyetçi Parti) Milletvekili Su Yü-çın, söz konusu teklifi "bir ticaret anlaşması değil, doğrudan sömürü ve yağma girişimi" olarak nitelendirdi.

Koumintag Genel Başkanı Eric Çu ise Tayvan’ın ve önde gelen çip üreticisi TSMC'nin pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek “Hiç kimse Tayvan’ın silikon kalkanını zayıflatamaz” dedi.

Tayvan Halk Partisi (TPP) Genel Başkanı Huang Kuo-çang da teklife karşı çıkarak, bunun "ülkenin yüksek teknoloji sektörünü içten boşaltmaya yönelik bir girişim" olduğunu savundu.

Tayvan'da muhalefetten tepki üstüne tepki yağdı

ABD’DEN EK VERGİ HAMLESİ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin de Tayvan ile ticaret ilişkilerini zora sokabileceği düşünülüyor.

