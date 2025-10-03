Kayseri Merkezli 4 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğünce silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu şahısların Kayseri, İstanbul, Düzce ve Sivas'ta tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda; Ö.Y., O.K., H.G., A.S., Ş.Y., M.F.Y., B.D., M.Y.Ö. ve A.D. yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise; 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet silah parçası, 15 adet şarjör, bin 315 adet fişek ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA