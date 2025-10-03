RTÜK’ten Beş Televizyon Kanalına Üst Sınırdan Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, RTÜK’ün haftalık toplantısında çeşitli televizyon kanallarına ceza uygulandığını duyurdu.

Toplantı sonucunda, TELE1, Sözcü TV, Halk TV, Meltem TV ve SUN TV’ye farklı yayın ihlalleri gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezaları verildi.

5 kanala da üst sınırdan ceza uygulandı

TELE1’E ÇİFTE CEZA

RTÜK, TELE1 ekranlarında yayınlanan Türkiye’nin Yönü programında “RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?” ifadesinin yer aldığı altyazının, eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü ve iftira niteliğinde olduğunu belirledi.

Bu ifadelerin, yayın ilkelerinde yer alan “insan onuru ve özel hayatın gizliliğine saygı” ilkesine aykırı bulunduğu gerekçesiyle kanala üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

“TOPLUMDA İNFİAL YARATABİLİR”

Ayrıca, yine TELE1'de yayınlanan 4 Soru 4 Yanıt programında gazeteci Merdan Yanardağ’ın “Alevilerin haini çoktur” ifadesi nedeniyle de kanal ikinci kez cezaya çarptırıldı. RTÜK, bu sözlerin ayrımcılığa neden olabilecek ve toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

SÖZCÜ TV’YE ‘DARBE’ CEZASI

Sözcü TV’de ekrana gelen Sözün Aslı programında CHP’li vekillerin, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasını ve buna yönelik emniyet önlemlerini "darbe girişimi" olarak nitelendirmesi RTÜK tarafından değerlendirildi.

Yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin bu iddialarla ilişkilendirilmesinin eleştiri sınırlarını aştığı belirtildi. Bu nedenle Sözcü TV de para cezasına çarptırıldı.

HALK TV’YE ‘BAHÇELİ’ CEZASI

Halk TV’de yayınlanan Açıkça programında yorumcu Murat Kubilay’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadeler RTÜK tarafından “itibarsızlaştırıcı” bulundu. Kurul, bu söylemin kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle kanala ceza verilmesine karar verdi.

MELTEM TV

Meltem TV’de ekranlara gelen Eylül Han ile Gündem Özel programında, CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı’na ilişkin iddiaları kesin bilgi gibi sunuldu.

RTÜK, söz konusu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmeden ve tarafsızlık ilkesine aykırı biçimde paylaşıldığını belirtti. Bu durumun yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Meltem TV’ye de yaptırım uygulandı.

SUN TV YAYIN YASAĞINI İHLAL ETTİ

RTÜK, SUN TV’de yayınlanan İçel Gündemi programında, İzmir’de yaşanan bir saldırıya ilişkin yürürlükteki yayın yasağının ihlal edildiğini tespit etti. Yayının, “hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık” ilkelerine aykırı olduğu değerlendirmesiyle kanala para cezası verildi.

Kaynak: Haber Merkezi