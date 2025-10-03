FETÖ Firarisi Polis Yakayı Ele Verdi!

Kırşehir'de, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski polis, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

FETÖ Firarisi Polis Yakayı Ele Verdi!
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis F.K.’nın Ankara’dan Kırşehir’e geleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler; Kaman ilçesi girişinde yol uygulaması yaparak bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde; F.K. olduğu belirlenen firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından F.K., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

