Eski AKP'li Vekilden İktidara 'Özgür Özel' Çıkışı: 'Ne Oluyor Böyle?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Özel'e "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarını yöneltti. Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Özel hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki gösterdi.

Kocabıyık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

28 ŞUBAT SÜRECİNİ HATIRLATTI

"Ana muhalefet partisi başkanı hakkında malum savcı soruşturma başlatmış. Ben sessiz sedasız bu olanları seyreden AK Partili arkadaşlara bir şeyi hatırlatayım: Biz 28 Şubat’ta kendi askerimize ve tüm vesayet odaklarına karşı en sert demokrasi mücadelesini verirken bir kere bile kapımızı çalıp 'Gel ifade ver' diyen olmadı.

'SİZ GÖZÜNÜZÜ KARARTMIŞSINIZ'

AK Parti’yi Tayyip Erdoğan değil, o demokrasi mücadelesi iktidar yaptı. Ne oluyor böyle? İstanbul Belediye Başkanı’na dava aç, CHP’nin başkanlarına kayyım ata, CHP Genel Başkanı’na soruşturma başlat. Biz sizi bunları yapın diye mi başkan yaptık? Siz demokrasiden başka bir yönetim biçimi mi inşa etmektesiniz? Anlaşılıyor ki gözünüzü karartmışsınız, ama siz gözünüzü karartırsanız başkaları da gözünü karartır ve yazık edersiniz bu memlekete.”