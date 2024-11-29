AKP’li İsmin Taciz Görüntülerine Gerçek Gündem Ulaştı: ‘Yavaşça Sokulup Kalçasına Dokundu’

Zonguldak’ın Devrek İlçesi AKP İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Emin Karagülle’nin yemek yediği bir restoranda çalışan kadını eliyle taciz ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine Karagülle gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KALÇASINI ELLEDİ

Gerçek Gündem taciz anının görüntülerine ulaştı. İşyeri güvenlik kamera kayıtlarında Emin Karagülle’nin hesabı ödedikten sonra arkasını dönen kadın çalışanın kalçasını sol elle taciz ettiği görülüyor.

‘SUÇUM OLSA SERBEST KALMAZDIM’

Taciz iddialarını sormak için aradığımız Karagülle, “Olay adli makamlara yansıdı ve serbest bırakıldım. Suçum olsa serbest kalmazdım değil mi? Bu konuyu kapatalım” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem