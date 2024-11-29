Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor! Kanun Değişiyor; İşte AKP'nin TBMM'ye Sunduğu Teklif

Devlet Memurları Kanunu ile bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu. Söz konusu düzenleme, Devlet Memurları Kanunu'nda çeşitli değişiklikler yapılmasını amaçlıyor.

Kanun teklifinde yürütme ve yürürlük maddesi dahil toplam 26 madde yer alıyor. Cumhurbaşkanınca belirlenen yurtdışındaki "kuruluşlarda" görev alan memurlara da aylıksız izinle çalışma imkanı getiriliyor. Bu uygulama sadece yabancı ülkelerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak memurlar için uygulanıyor.

MÜŞAVİRLER İÇİN DÜZENLEME

Kamuda atıl halde bulunan müşavirlerin birikimlerinden yararlanmak amacıyla düzenleme yapılıyor. Üst yönetici kadrolarında bulunup da daha sonra görevden alınıp bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadrolarına atananların öncelikle bulundukları kurumda, mümkün olmaması durumunda ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan dernek ve vakıflarda hizmet etmesi için yasal alt yapı oluşturuluyor. Buna ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

GÖREVLERİNE GERİ DÖNEBİLECEKLER

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri kapsamında yer alan yönetici görevlerinden alınıp veya bu görevleri sona erip ilgili kadrolara ataması yapılan ve bilahare bu kadrolarındayken memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, haklarında güvenlik soruşturması yapılması ve 2 defadan fazla olmamak kaydıyla bu hükümde yer alan diğer şartlar aranmaksızın ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ayrıldıkları kadrolarına atanacak.

Ayrıca sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.

EŞLERE ÜCRETSİZ İZİN

Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurtdışı birimlerinde çalışanlardan 6 aydan fazla yurtdışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine 3 yılı aşmamak üzere bunların görev süresince aylıksız izin verilebilmesi sağlanıyor.

YETERLİLİK SINAVI İÇİN ZAMAN SINIRI

Uzman yardımcısı olup da yeterlik sınavı kendi çalıştığı kurumlarca geciktirilenler için yasal düzenleme yapılıyor ve yeterlik sınavı için kamu kurumlarına 6 aylık zaman sınırı getiriliyor.