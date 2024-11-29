Özgür Özel'e Akın Gürlek'e Hakaretten Soruşturma: Kamu Görevlisine Hakaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Özel'e "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarını yöneltti.

CHP lideri Özgür Özel, bugün terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 30 gün sonra ziyaret etmişti.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA AKIN GÜRLEK'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Ziyaretinin ardından hapishane önünde açıklamalarda bulunan Özel, soruşturmayı yöneten başsavcı Akın Gürlek'i eleştirmişti.

Özel Gürlek'e yönelik olarak, "Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil talimat vericilerden alıyorsun. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum; hukuk içine dön, Anayasa sınırları içine gir, verilen talimatlarla suç işleme. Tövbe et, istifa et. Onurunla bir kasabada avukatlık yap. Hiç olmazsa senin de hukukunu biz savunuruz. Yoksa sonun son değil" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26/11/2024 tarihinde partisinin TBMM’ndeki grup toplantısında ve 29/11/2024 (bugün) tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: İHA