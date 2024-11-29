Yerine Kayyım Atanan Ahmet Özer, Cezaevinden Sordu: 'Erdoğan Görüşüme Başvururdu, Ne Zaman Terörist Oldum?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i bu sabah Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, Özer'i ziyareti sonrası basına açıklamalarda bulundu. Özel, yaptığı açıklamada Özer'in mesajını da paylaştı.

'BUNLAR NASIL OLDU İNANAMIYORUM'

İşte yerine kayyım atanan Ahmet Özer'in mesajı:

"Bir kreş açtım. Dördünün temelini attım. Bir yılda 15 kreş hedefim vardı. Belediye meclisinin hepsi biliyor bunları, planladık, kararlarını aldık. 70 caddeye asfalt attık. 8 bin 500 ayrı noktada onarım yaptık. Esenyurt gibi yerde, bir karış yeşil alanı kalmayan yerde 100 bin metrekarelik devasa bir park yaptık. Esenyurt, temiz yurt dedik. Kaymakamla, valilikten gelenlere kol kola kampanyalar başlattık. Heyecanlıydım, Esenyurt’a hizmet veriyordum. Şimdi görüyorum, duyuyorum ki bunların hepsi durmuş. Kahroluyorum. Esenyurt’un hizmete ihtiyacı var. Esenyurt’ta iki kişiden biri beni seçti hizmet edeyim diye. Bunlar nasıl olur inanamıyorum.

'HAYATIM BOYUNCA HEP TERÖRE KARŞI OLDUM'

Yahu ne terör örgütünün üyesi? DEM bir siyasi partidir ama DEM’in de hiçbir zaman üyesi olmadım. Benim partim Cumhuriyet Halk Partisi. 16 yıldır bu partideyim, çabalıyorum. Çalıştığım üçüncü genel başkansınız. Hayatım boyunca hep teröre karşı oldum, yazdığım bütün kitaplar çatışmalı süreçlerin terörün mutlaka ve mutlaka demokrasi yoluyla alt edilmesi, durdurulması, barışın sağlanmasıdır.

'ERDOĞAN GÖRÜŞÜME BAŞVURURDU, NE ZAMAN TERÖRİST OLDUM'

Bir yöntem terörü bastırmaktır. 40 yıldır olmadı, şimdi Devlet Bey başka bir adım atmaya çalışıyor. Ya da ayrılmadır. Kürtlerin yüzde 85’i benim çalışmalarımda ayrılmaya hep karşıydılar. Ben de ayrılmaya karşı, birlikte yaşamı, demokrasiyi savundum. Bunun için Cemil Çiçek çağırdı Anayasa Komisyonu’na, 5 saat sunum yaptım. Bunun için Naci Bostancı çağırdı komisyona, 3,5 saat sunum yaptım. Süleyman Soylu bunun için beni çağırdı, raporlar istedi, onlarla çalıştım. Recep Tayyip Erdoğan bunun için bana her bayram tebrik yollar, her süreçte mutlaka görüşüme başvurur. Bugünkü İçişleri Bakan Yardımcısı Van Valisi iken Münir Bey, benden Kürt sorununun çözümüne dair rapor aldı. Üst yazı ile hazırlattığı raporu Ankara’ya yolladı Şimdi ben ne zaman terörist oldum?

'DOSYA BANA VE AVUKATLARIMA GİZLİ, BASINA AÇIK'

Dosya bana gizli, avukatlarıma gizli. Basına açık. Ben altyazıdan okuduğumu ertesi gün avukatlarımdan duyuyorum. Sürekli basına gizlilik olan dosyadan bilgi sızdıran bir iletişim var."