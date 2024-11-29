CHP Lideri Özgür Özel'den 'Akın Gürlek' Soruşturmasına İlk Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Özel'e "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarını yöneltti.

'SUÇLAMALAR OKUNMADAN KİŞİYİ TERÖRİST İLAN ETMEK GÖREVİN Mİ?

Özel, hakkındaki soruşturmaya DEM Parti görüşmesi sonrası yaptığı basın toplantısında ilk kez cevap verdi. Özel'in tepkisi şöyle:

"Akın Gürlek'e şunu sorarlar... Sen mahkeme mahkeme gezip özel olarak seçilmiş ve siyaseten cezalandırılması gereke kişilere sırf talimat verildi diye adalet giyotini olmak senin görevin mi? Sarayın elverişli aparatı olmak senin görevin mi? Adalet katletmek senin görevin mi? Sabahın köründe bir evin, bir eşin mahremine gitmek senin görevin mi? Dosyada gizlilik varken iktidara yakın medyaya dosya içeriği sızdırmak senin görevin mi? Daha suçlamalar okunmamışken kişiyi terörist ilan etmek senin görevin mi? Milletvekillerine izin verilmesine bile müdahale etmeye çalışmak senin görevin mi?

Daha önceki cumhuriyet başsavcısı 'taziyeden suç mu olur, telefondan suç mu olur' deyip savcılara geri attığı soruşturma evrakını düştüğü yerden toparlamak ve oradan bir suç oluşturmak, sonra da 'bunlardan tutuklama olmaz ama gizli tanık bulunmuş' demek senin görevin mi? Bunları yaptım diyorsa açsın kamu görevlisine hakaretten... Onun görevi adalet.

'MUTLAKA AVUKATLIĞA DÖNSÜN'

Kendine görev olarak bildikleri bunlarsa görevinden dolayı hakaret ettim. Ben yapılanlara itiraz ettim, o hemen sahiplenmiş. Kısa vadede tatile, eğer yatığınız iş sizi komik duruma düşürecek sanrılara itiyorsa işinizi değiştirmeniz lazım. Avukatlık yapabilir. Ben kendisini kimseye zarar vermeyeceği bir alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün. Aynayla konuşan başsavcıya ihtiyacımız yok."

Kaynak: Gerçek Gündem