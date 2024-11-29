Herkes Ceset Sanmıştı! Gerçek Bambaşka Çıktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde eşiyle birlikte akrabalarını ziyarete gelen kişi, apartmanın bahçe duvarının üzerinde belden yukarısı kar altında sarkan iki bacak görmüş, ardından tüm mahalle endişeye kapılmıştı. Polislere kadın cinayeti ihbarı yapılmıştı.

“BAKTIĞINIZDA CESET GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Herkesi korkutan olayın aslı bambaşka çıktı. Bölgede kasap dükkanı işleten Ali Köse, gerçeği şöyle anlattı: Normalde ceset değil bu. Bu normalde çiçeklik. Bu gördüğünüz maketi kayınvalidem yaptı. Ama kar yağdığından ağaç üzerine kapandığından dolayı baktığınızda ceset gibi görünüyor. Normalde bu üzerinde saksı var. Yazın çiçek açar.

İnsan görünümlü çiçeklikten 2 tane yaptığını belirten Pembe Ergen ise “Bir kız, bir oğlan. Ayakkabı giydirdim. Oraya da oturttum. Çok güzel, harikaydı. Bunun adını 'İbiş' koyduk. Diğerinin adını 'Şerafettin' koydum” dedi.

Kaynak: DHA