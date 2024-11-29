AFAD Duyurdu: Bitlis'te Deprem
Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
AFAD, Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 15.26'da gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Kandilli'nin ölçümlerine göre deprem 7.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: