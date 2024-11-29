AFAD Duyurdu: Bitlis'te Deprem

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

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AFAD Duyurdu: Bitlis'te Deprem

AFAD, Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 15.26'da gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Kandilli'nin ölçümlerine göre deprem 7.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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