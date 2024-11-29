Diyarbakır'da 508 Yıllık Tarihi Camide Yangın! Dini Kitaplar Zarar Gördü

Diyarbakır'da Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'ndeki 508 yıllık Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı vaktinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cami cemaatinin camiyi terk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken ilk incelemede yangının elektrik kaynağından kaynaklandığı belirtildi.

İncelemeler sürerken yangında camideki halılar ile dini kitaplar zarar gördü.

Kaynak: DHA