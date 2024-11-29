Diyarbakır'da 508 Yıllık Tarihi Camide Yangın! Dini Kitaplar Zarar Gördü

Diyarbakır'da 508 yıllık Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı vakti yangın çıktı. Cemaatin camiyi terk ettiği anlar kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

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Diyarbakır'da 508 Yıllık Tarihi Camide Yangın! Dini Kitaplar Zarar Gördü

Diyarbakır'da Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'ndeki 508 yıllık Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı vaktinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'da 508 Yıllık Tarihi Camide Yangın! Dini Kitaplar Zarar Gördü - Resim : 1

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Diyarbakır'da 508 Yıllık Tarihi Camide Yangın! Dini Kitaplar Zarar Gördü - Resim : 2

Cami cemaatinin camiyi terk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken ilk incelemede yangının elektrik kaynağından kaynaklandığı belirtildi.

Diyarbakır'da 508 Yıllık Tarihi Camide Yangın! Dini Kitaplar Zarar Gördü - Resim : 3

İncelemeler sürerken yangında camideki halılar ile dini kitaplar zarar gördü.

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Kaynak: DHA

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