Bitlis Depremi Sonrası Korkutan Uyarı! Uzmanı Kimsenin Bilmediği Gerçeği Açıkladı

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye sallanmaya devam ederken, Bitlis’te 2 gün önce meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Depremin ardından uzmanlardan uyarılar art arda geldi. Bitlis depremini değerlendiren Doç. Dr. Hamdi Alkan da önemli açıklamalar yaptı.

“DEPREM OLDU AMA HARİTALARDA ORADA FAY YOK”

Alkan, Bitlis depreminin meydana geldiği fayın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) aktif diri fay haritasında olmadığını belirtti. Alkan “Deprem oldu ama haritalarda orada fay yok. Burası jeolojik olarak özel bir bölge. Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor” uyarısını yaptı.

“DEPREM VARSA ORADA FAY VARDIR”

Bitlis ve Van bölgesinde çok sayıda aktif diri fay olduğuna dikkat çeken Alkan “MTA'nın diri fay haritasında burada birçok fay da görünüyor. Burada ilginç olan bu depremlerin olduğu yerde herhangi bir diri fayın görünmüyor olması. Burada fay veya fay zonu görünmüyor. Bu depremler doğrultu atımlı faylardır. MTA'nın fay haritasında baktığımızda çizgilerin olduğu yerler faylardır. 27 Kasım'da meydana gelen depremlere baktığımızda bu haritada fay görünmüyor. Burada önemli olan eğer bir yerde deprem varsa orada fay vardır. Buranın dikkate alınıp çalışılması gerekiyor” dedi.

Bitlis için “Burası jeolojik olarak özel bir bölge” diyen Alkan, “MTA'nın diri fay haritasının güncellenmesi gerekiyor” diyerek uyardı.

Kaynak: DHA