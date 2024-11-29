Asgari Ücret İçin Ezber Bozan Açıklama! Zam Planlarını Açık Açık Anlattı: 26.500 TL Detayı!

Son dakika haberleri… Asgari ücret zammı için heyecan dorukta! Geri sayım ise başladı… Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi ‘2025 asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Tüm dikkatler tarafların bir araya geleceği ve milyonların kaderini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Yeni yılda yürürlüğe girecek asgari ücret rakamı için SGK Uzmanı Melis Elmen’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA ‘ENFLASYON’ ÇIKMAZI

Gerçekleşecek enflasyon ve hedef enflasyon arasında yaklaşık yüzde 32,5’lik bir oranın dikkate alındığını belirten SGK Uzmanı Melis Elmen, “Asgari ücret Tespit Komisyonu toplantılarına yüzde 25 ile başlayacaklar. Pazarlıkta belli bir noktaya çıkılacak. Yüzde 32,5’e varacaklar. Ama tahminimiz yüzde 40 civarı bir zam yapılması. En fazla ise yüzde 50’ye çıkılabilir” diye yorumda bulundu.

TESPİT KOMİSYONU’NDA KİM NE KADAR ZAM İSTİYOR?

TV100 canlı yayınında Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtlayan SGK Uzmanı Elmen Tespit Komisyonu’na gidecek tarafların zam taleplerini açıklarken, “TÜRK-İŞ yüzde 40-50 talebi ile gidiyor. TİSK yüzde 35 olarak gidiyor. Hükümet temsilcileri ise yüzde 25-32 ile gidecek. Hükümet OVP planı nedeni ile yüzde 32’yi diretecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bununla ilgili ekstra bir talebinin olmayacağını söylüyorlar. Ama yüzde 35-40’ı çok masada tutuyorlar” dedi.

‘YÜZDE 35’İN ÜZERİNE ÇIKMAZ’

“Türkiye’de şu an bir kişinin geçim maliyeti 26.500 TL. İstanbul için bakıldığında rakam 60 bin liralara varıyor. Resmi rakam 26 bin 500. Yüzde 35 zam yapıldığında 22.500 TL civarına denk geliyor ve yine enflasyon altında kalınıyor” diyen SGK uzmanı tüm bunlara rağmen zam oranının yüzde 35’in üzerine çıkılmasının beklenmediğini dile getirdi.

Kaynak: TV100