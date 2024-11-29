Akit Yazarından Akılalmaz Sözler... Bu Kadarına da Pes! 'Dans Zinadır' Deyip Laikliği Hedef Aldı

Yeni Akit yazarı İdris Günaydın, bugünkü "Niçin ayakta?" başlıklı yazısında skandal ifadelere yer verdi. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğunu iddia ettiği mektubu paylaşan fakat 'Google'ın böyle bir mektubun olmadığını söylediği'ni de belirten Günaydın, "Dans zinadır" dedi.

'NİÇİN AYAKTA YAPIYORSUNUZ?'

İşte Günaydın'ın akıllara durgunluk veren; laikliği de hedef alan o yazısı:

"Georges Benjamin Clemenceau (d. 28 Eylül 1841 - ö. 24 Kasım 1929) Fransız devlet adamı, doktor ve gazeteci. Georges Clemenceau Fransa Başbakanı. Dans hakkında görüşü sorulduğunda, “Niçin ayakta?” diye soruyor.

Yani “Bu bir zina. Bunu niçin ayakta yapıyorsunuz?” demek istiyor.

Osmanlı Padişahı Muhteşem Süleyman, Fransa’da ilk kez dans icad edildiğinde Fransuva’ya aşağıdaki mektubu yazıyor.

“Ben ki, kırk sekiz krallığın hakanı Sultan Süleyman Han’ım. Sefirimden aldığım habere göre, memleketinizde dans namı altında kadın-erkek birbirine sarılmak suretiyle, alâmele-innas (herkesin gözü önünde) icra-i lağviyyat (faydasız işler) işlenmekte olduğu mesmuu şahanem olmuştur (işitmişimdir). ... İş bu rezaletin memleketime de sirayeti ihtimali muvacehesinde name-i hümayunum yed’inize (elinize) vusulünden (ulaşmasından) itibaren derhal son verilmediği takdirde, bizzat ordu-yu hümayunumla gelip men’e muktedirim.”

Google her ne kadar böyle bir mektup yok dese de googlenin kimlerin maşası olduğu malumumuzdur.

'DANS BİR ZİNADIR'

İş bu ahvalden anlaşılmaktadır ki dans bir zinadır. Ayakta zinadır. Gel gör ki bugün imamların veya imam çocuklarının düğünlerinde bile kadın erkek dans edilmektedir. Clemensau’yu bile isyan ettirten dans, maalesef imamlara da sirayet etmiştir.

Ardından utanmadan dua yaptırılmaktadır. Hadi canım sende. Ne duası. Allah’a isyan ile geçen bir düğünde duayı kabul edecek zata karşı isyan ile malul olunurken ne duası?

Güleriz ağlanacak halimize. Laik eğitim verenler! Maaşallah. Kazandınız. Size biraz şuursuz imam verelim malzeme olarak kullanın."