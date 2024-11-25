Akit TV'de Skandal 'Laiklik' Sözleri: IŞİD Yöneticisi Ebu Hanzala'yı Canlı Yayına Çıkardılar

Türkiye’nin IŞİD emiri olmakla suçlanan ve bu kapsamda 4 kez tutuklanan ardından ‘kaçma şüphesi bulunmadığı’ gerekçesiyle serbest bırakılan ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayuncuk, Akit TV’de canlı yayına çıktı.

Bayuncuk, canlı yayında skandal açıklamalara imza atarak laikliği hedef aldı. “Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz?” Sorusunu yanıtlayan Bayuncuk “Laiklik Allah’a kafa tutma biçimidir” dedi.

Canlı yayındaki açıklamalarıda ‘IŞİD ve El Kaide örgütlerine mesafeli yaklaştığını iddia eden Halis Bayuncuk, laiklikle ilgili sözlerinin tamamında, “Laiklik Allah’a kafa tutma biçimidir. Çünkü din ile devlet işlerini birbirinden ayıralım dediğiniz zaman, Allah bizim devletimize müdahale etmesin demiş oluyorsunuz, bu da kulluğun özüyle bağdaşmayan bir şeydir” dedi ve laikliği savunanları ise kafirlikle suçladı.

Bayuncuk ayrıca tarikatındaki çocukların eğitimiyle ilgili “Çocuklara Kemalist bir eğitim verildiği için, eğitimden çok ideoloji yüklendiği için çocukları eğitmiyoruz değil yalnız çocukları Kemalist eğitime göndermiyoruz” dedi.

EBU HANZALA KİMDİR?

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Halis Bayancuk'u ''El-Kaide silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay bozma kararı verip dosyayı gönderdiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Bayancuk'a terör örgütü IŞİD kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme, Halis Bayancuk'un, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraatine hükmetmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle dosyayı iade etmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iadenin ardından yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme de Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargılama aşamasında dosya, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, dosyaların birleştirilmemesine karar vermişti.

Birleştirilmeme kararı sonrasında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Halis Bayancuk'u 18 Eylül'de "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.