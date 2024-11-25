Yenidoğan Çetesi Hakkında İddiaların Ardı Arkası Kesilmiyor! Hedefte Sadece Bebekler Yoktu...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan para almak için çok sayıda bebeğin ölümüne sebebiyet veren "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili yeni suç duyuruları devam ederken, yetişkinlerin tedavi süreçlerinde de ciddi ihmaller olduğu söyleniyor. Bu kişilerden biri de Altıntaş ailesi.

NTV'nin haberine göre Yeter Altıntaş, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan 10 hastaneden biri olan Beylikdüzü Medilife'da lenfoma nedeniyle tedavi görüyordu. Bir aya yakın bir süre yoğun bakımda kalan Altıntaş hakkında, ailenin iddiasına göre "Tüm işaretler iyiye gidiyor" denildi. Ancak Yeter Altıntaş ilerleyen günlerde vefat etti.

'DOKTOR YOKTU AMA TEDAVİ İÇİN PARA ALDILAR'

Annesinin tedavi sürecinde hastane yönetiminin haksız kazanç sağladığını öne süren Turgut Altıntaş, "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak diye para istendi. Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu ifadelerini kullandı.

Aile, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kaynak: NTV