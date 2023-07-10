Gerçek Gündem duyurmuştu: Ebu Hanzala tahliye edildi

Ebu Hanzala, yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl, 6 ay hapisle cezalandırılmıştı. Gerçek Gündem’in ulaştığı bilgilere göre Ebu Hanzala bugün tahliye edildi.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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Gerçek Gündem duyurmuştu: Ebu Hanzala tahliye edildi

Ebu Hanzala olarak bilinen selefi Tevhid Cemaati’nin lideri Halis Bayancuk, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı suçlamadan defalarca tutuklanıp serbest bırakılmasıyla adalet gündeminin en ilginç figürlerinden biri haline gelen selefi Tevhid Cemaati’nin lideri Halis Bayancuk’un hüküm giydiği dosya, Yargıtay’da 28 Aralık 2022 tarihinde görülen duruşmada bozulmuştu.

Son duruşmada ise mahkeme, Ebu Hanzala’nın yargılandığı üç dosyayı birleştirme kararı almıştı. Ebu Hanzala bugün görülen duruşmada tahliye edildi.

Babası HÜDAPAR’la yakın olan Ebu Hanzala’nın 3 dosyası mahkeme tarafından birleştirildiBabası HÜDAPAR’la yakın olan Ebu Hanzala’nın 3 dosyası mahkeme tarafından birleştirildiSiyaset

GERÇEK GÜNDEM DUYURMUŞTU: ‘’HÜDAPAR UZUN SÜREDİR EBU HANZALA’NIN TAHLİYESİ İÇİN AKP’YE BASKI YAPIYORDU’'

Geçtiğimiz hafta Gerçek Gündem’in duyurduğu haberde kaynaklarımız, Ebu Hanzala’nın ilk celsede tahliye edilebileceğini düşündüklerini ve HÜDAPAR’ın, Ebu Hanzala’nın tahliyesi için AKP’ye baskı yaptığını iddia etmişti.

Yine Gerçek Gündem’e konuşan başka bir kaynağımız ise, ‘‘HÜDAPAR, Yargıtay ile çok görüşmeler yaptı öncesinde. AKP’ye destekleri ile beraber bu dosyayı ve buna benzer dosyaları önlerine koydular. Ben Ebu Hanzala’nın anlaşma yaptığını düşünüyorum. Bazı sert söylemler içeren konuşmaların hepsini internetten sildiler, kaldırdılar.’’ demişti.

HÜDAPAR VE EBU HANZALA’NIN ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VAR?

Ebu Hanzala’nın babası Hacı Bayancuk, 1992’de Hizbullah’ın askeri kanat sorumluluğunu yaptı. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, terör örgütü Hizbullah’ın Şura üyesi olan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hacı Bayancuk'un avukatlığını yapmıştı.

Baba Bayancuk’un yargılandığı 2010 yılından bir haber arşivi:

 Gerçek Gündem duyurmuştu: Ebu Hanzala tahliye edildi - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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