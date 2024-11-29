Sahte Dolar Skandalında Yeni Gelişme: ATM'lere Binlercesini Yatırmışlar

Adana’da 2 banka şubesinin ATM'sine, yaklaşık 7 ay önce farklı tarihlerde 100'er dolar olmak üzere toplam 45 bin 800 dolar değerinde sahte banknot yatırıldığı ortaya çıkınca, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sahte banknotların yatırıldığı tarihleri belirleyip, ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 15 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin, yakalanmamak ve yüzlerini gizlemek için ATM'lere şapka, gözlük ve cerrahi maske takarak gittiği saptandı.

DAHA ÖNCE DE SAHTE PARAYLA YAKALANMIŞLAR

Ekipler, şüphelilerin sahte banknotları başka kişilerin banka hesabına yatırıp, sonrasında Türk lirasına çevirerek farklı kişilerin hesabına aktardığını tespit etti. Şüphelilerin daha sonra akladıkları parayı kartsız işlemle ATM'lerden çektiği belirlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerden A.Ö., F.K. ve S.B.'nin mayıs ayında Antalya'da durdurulan otomobillerinde toplam 60 bin 700 dolar değerinde sahte banknotla yakalandığını saptadı.

BASKINDA YÜZLERCE SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Araştırmalarını derinleştiren polis, Adana merkezli Hatay ve Mersin'de belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda A.Ö., F.K. ve S.B.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tamamı sahte 183 adet 100 dolarlık banknot, 256 adet 1 dolarlık banknot, 36 adet 5 liralık banknot ile 1 ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirildi.

SAHTE OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ne götürülen şüpheliler, ATM'lere yatırdıkları paraları borçlularından aldıklarını ve kumarda kazandıklarını ileri ederek, sahte olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö., F.K. ve S.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı, 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA