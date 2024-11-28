Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır? Sahte Dolar Gerçeğinden Sadece Böyle Ayırt Ediliyor

BİR BAKIŞLA SAHTE DOLARI ANLAMANIN 10 FORMÜLÜ

Sahte dolarlar, gerçeklerine olabildiğince benzetilmeye çalışılsa da, dikkatli bir inceleme ile ayırt edilebiliyor. İşte 10 adımda sahte doları anlamanın formülü...

Kağıt Kalitesi: Gerçek dolarlar özel bir kağıt kullanılarak üretilir ve dokusu daha belirgindir. Sahteler ise genellikle daha düz ve yumuşak bir kağıda basılır.

Gizli Su Damlası: 100 dolarlık banknotlarda bulunan holografik güvenlik bandı, eğildiğinde renk değiştirir. Sahtelerde bu özellik genellikle doğru taklit edilemez.