Sahte Doları İlk O Anladı! Para Profesörü Bakırköy’den Çıktı: İşte Herkesin Merak Ettiği ‘100 Dolar’ın Fotoğrafı

Türkiye sahte dolar krizini konuşmaya devam ediyor. Pek çok banka ve döviz bürosu özellikle 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmiyor. Gerçeğinden ayırt etmesi oldukça güç olan sahte dolarlar için Merkez Bankası da dahil Türkiye Bankalar Birliği harekete geçti.

Son olarak Bakırköy’de bir döviz bürosuna getirilen sahte 100 dolarlık banknot, makinelerin incelemesinden başarı ile geçti. Ancak döviz bürosu çalışanlarının tecrübesi ve elle yaptıkları detaylı kontrol sayesinde banknotun sahte olduğu tespit edildi. Sahte banknotu getiren kişinin düşük miktarda para bozdurmaya çalıştığı için mağdur olduğu düşünüldü.

BULGARİSTAN DA O ÜLKELER ARASINDA

Antalya, İzmir, İstanbul ve Gaziantep gibi şehirlerdeki döviz işlemlerinde kullanıldığı düşünülen sahte dolarların ilk bilgilere göre Güneydoğu sınırından Türkiye'ye sokulduğu tahmin edilmişti. Gerçeğinin ve sahtesinin anlaşılması çok zor olan dolar banknotlarının Yunanistan ve Bulgaristan sınırından da ülkeye girişinin sağlandığı belirlendi. İki ülke sınırından ülkeye giren dolar miktarının 1 milyarın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ÖNCE IRAK SONRA TÜRKİYE

Türkiye’den önce benzer bir sahte dolar skandalı Irak’ta da yaşandı. Bu olay sonrasında, sahte paraların tespiti için para sayma makineleri üreticiler tarafından güncellenmişti.