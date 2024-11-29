Dolar/TL Kurunu 25 Liraya Kadar Düşürdüler! Çarşı Pazar Karıştı… Sahte Banknot Dövizler İçin Merkez Bankası’na Çağrı: ‘Garanti Verin Vatandaştan Alalım’

“Sahte parayı biz ayırıyoruz peki bankalar ayıramıyor mu? Bunu herkes ayırabilir. Ayrılamayan sahte para zaten yok. Beyaz zaten banka kabul etmiyor gerçek de olsa. Sadece Kapalı Çarşı olarak bakmayın, komisyon alarak yetkili olmayan müsseseler alıyor şu anda. Yetkililer tabii ki bunu yapmaz. Belki bazı banka müdürleri bana kızacaklar ama şu anda bu işin sorumlusu bankalar. Yetkili müesseselerden almaları gerekiyor gerçek dolarları.”