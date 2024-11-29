Dolar/TL Kurunu 25 Liraya Kadar Düşürdüler! Çarşı Pazar Karıştı… Sahte Banknot Dövizler İçin Merkez Bankası’na Çağrı: ‘Garanti Verin Vatandaştan Alalım’
Sahte banknot dolar iddiaları Türkiye’de piyasaları alarma geçirdi. 50 ve 100’lük banknotların sahte olduğunu kabul etmeyen TÜYEMDER yetkilileri Merkez Bankası’na seslenerek, “Biz vatandaştan toplu parayı alırız yeter ki Merkez Bankası bunu bizden alacağının garantisini versin” dedi. Tüm bunlar yaşanırken gerçek 50 dolarlık banknotu satmak isteyen vatandaşlara bazı kuyumcu ve döviz bürolarının yüzde 10 ila 30 arasında daha düşük fiyata dolar bozduğu iddia edildi. İşte detaylar…
Türkiye’de dolaşıma giren sahte dolar banknotlar kamuoyunda ve finans sektöründe endişe yarattı. Özelikle 50 ve 100 dolarlık banknotların para sayma makineleri ve ATM’lerden dahi fark ettirmeden geçmesi, bankaların ve döviz bürolarının bu tür banknotları kabul etmemeye başlamasına yol açtı. Bu durum piyasada ciddi bir güven sorunu yaratırken, ekonomi aktörleri de konuya çözüm arayışlarına girişti. Konuya önce Cumhuriyet Başsavcılığı el attı. Merkez Bankası ve Bankalar Birliği ise tüm Türkiye’deki 53 binden fazla ATM’de güncelleme yapılacağı, 950’ye yakın döviz bürosunda para sayma makinelerinin yeniden kontrol edileceğini duyurdu.
“İDDİALAR ASILSIZ”
Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehti Şeren Habertürk TV'ye dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sahte doların piyasada olmadığını iddia eden Şeren, Merkez Bankası’na yüklendi. “Biz vatandaştan toplu parayı alırız yeter ki Merkez Bankası bunu bizden alacağının garantisini versin” diyen Şeren şu ifadeleri kullandı.
“Sahte parayı biz ayırıyoruz peki bankalar ayıramıyor mu? Bunu herkes ayırabilir. Ayrılamayan sahte para zaten yok. Beyaz zaten banka kabul etmiyor gerçek de olsa. Sadece Kapalı Çarşı olarak bakmayın, komisyon alarak yetkili olmayan müsseseler alıyor şu anda. Yetkililer tabii ki bunu yapmaz. Belki bazı banka müdürleri bana kızacaklar ama şu anda bu işin sorumlusu bankalar. Yetkili müesseselerden almaları gerekiyor gerçek dolarları.”
FIRSATÇILAR BUNU DA KAÇIRMADI
50 dolarlık sahte banknotlarla ilgili çalışmalar devam ederken fırsatçılar da meydanı boş bırakmadı. Öyle ki elindeki gerçek 50 dolarlık banknotu satmak isteyen vatandaşlara bazı kuyumcu ve döviz büroları yüzde 10 ila 30 arasında daha düşük fiyat vermeye başladı.
DOLAR/TL KURUNU DÜŞÜRDÜLER
Sabah’ta yer alan habere göre, güncel 34,53 TL olan 1 dolar kurunu bazı kuyumcu ve döviz büroları 30 TL'den hesaplıyor. Hatta fırsatçılıkta sınır tanımayıp kuru 25 TL'ye kadar düşüren bile var!
BU KADARI DA PES!
Bu durumun fırsata çevrilmesine tepki gösteren vatandaş, "Doları iki yıl önce aldım. Satmak istediğimde sahte dolar sorununu öne sürüp düşük fiyat teklif ediyorlar. Oysa sahte dolar işi iki aydır varmış. Ancak fırsatçılık yaparak kazanç sağlamaya çalışıyorlar" dedi.
SADECE 10-20 DOLARI KABUL EDİYORLAR
İstanbul Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kuyumcu çalışanı Eyüp Şengül de, 50'lik banknotlar hariç diğerlerinin alım-satımının sürdüğünü söyledi. Şengül, "Biz şu anda sadece 50'lik dolar banknotunu almıyor ve satmıyoruz. Bir de eski basım 100 doları almıyoruz ancak yeni basımını alıyoruz. Satarken de yine yeni basım satıyoruz. Dolar almak isteyen vatandaşlar şu anda 10-20 ve 100 dolarlık banknotları alıyor. Tabi yüklü miktarda alınınca 10-20 dolar çabuk bitiyor. Bu da ayrı bir sıkıntı yaratıyor" ifadelerini kullandı.