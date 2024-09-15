Yeni Akit, İBB'nin Cemevi Kararı Üzerinden Hedef Gösterdi! 'Ateşle Oynuyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde alınan kararlar cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit’i kızdırdı. Karar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan gazete, “İmamoğlu ateşle oynuyor” başlığını attı.

Yeni Akit’in manşetine taşınan haberde, İBB’nin cemevleri ile ilgili aldığı kararın anayasal bir mesele olduğu savunulurken, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesinin belediye meclis yetkisinde olmadığı iddiasına yer verildi. Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar için, "İmamoğlu kendi siyasi kariyeri için ülkeyi ateşe atmaktan çekinmiyor’ görüşünde birleştiler” ifadelerine yer verildi.

İBB’nin kararının ‘infiale’ sebep olduğunun iddia edildiği haberde, “İmamoğlu'nun siyaset mühendisliği girişimi” ifadelerine yer verilerek, kararın Alevi vatandaşları İslam’dan koparmaya yönelik olduğu savunuldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin aldığı kararla cemevleri ibadethane olarak kabul edildi. Bu kararla, belediyenin ilgili kurumunun hizmet götüreceği ibadethanelere cemevleri de resmen eklenmiş oldu.

Kararın İBB Meclis’inde kabul edilmesinin ardından, AKP’li Meclis üyeleri karara muhalefet şerhi koydu.

Şerhte, "Şube Müdürlüğü çalışma yönetmeliği kapsamında, müdürlük iç çalışma yönetmeliğiyle ilgisi olmayan, anayasa ve kanunla düzenlenmesi gereken ve Belediye Meclisinin görev alanının dışında olan konulara yer verildiğinden, normlar hiyerarşisine aykırı karara katılmıyoruz” denildi